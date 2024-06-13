Назначен заместитель исполнительного директора ГНФАР

БАКУ /Trend/ - Бахруз Фарман оглу Бахрамов назначен заместителем исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом в четверг Trend сообщили в ГНФАР.

Отметим, что Бахруз Бахрамов с 2020 года занимал должность советника исполнительного директора ГНФАР. Ранее занимал различные должности в департаментах управления рисками и инвестиций ГНФАР, в том числе в 2014-2016 годах был заместителем директора департамента управления рисками, в 2016-2020 годах - директором департамента управления рисками.

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