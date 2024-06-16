Спустя 32 года жители города Шуша отметили праздник Гурбан у себя на родине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые за 32 года жители города Шуша отметили праздник Гурбан у себя на родине.

Как сообщает корреспондент Trend, под руководством Агентства продовольственной безопасности, при организации специального представительства Президента Азербайджана в Шуше и Управления государственного заповедника города Шуша, во дворе нового жилого комплекса прошла раздача мяса жертвенного животного. В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, руководители различных органов, действующих в Шуше. Убой и продажа жертвенных животных осуществляется под ветеринарным надзором в соответствующей современным требованиям передвижной убойной палатке.

В то же время на этом участке также действует мобильная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности.

Кроме того, Агентство по продовольственной безопасности совместно с соответствующими учреждениями в дни праздника Гурбан организовало убой и продажу жертвенных животных в освобожденных от оккупации селе Агалы Зангиланского района и селе Талыш Агдаринского района. Также впервые забой и продажа жертвенных животных были организованы в Шушинском, Физулинском и Лачинском районах.

Отметим, что в этом году продажа и забой жертвенных животных были организованы по 147 адресам по всей стране.