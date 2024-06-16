На территории города Сумгайыт обнаружен боеприпас - МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в 53-м квартале города Сумгайыт.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, к разминированию немедленно была привлечена Служба спасения особого риска МЧС.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой 1 снаряд 9М22У РСЗО «Град» калибра 122 мм.

Боеприпас были вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.