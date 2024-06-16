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Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)

Общество Материалы 16 июня 2024 17:24 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по човгану выиграла чемпионат мира, прошедший в Баку.

Как сообщает Trend, в решающем матче чемпионата мира, проходившем в конноспортивном комплексе «Бина», сборная Азербайджана встречалась с командой Марокко.

Команда Азербайджана победила соперника со счетом 2:0 и завоевала титул чемпиона мира. Бронзовая медаль соревнований досталась Нигерии. Они победили Узбекистан со счетом 3:1.

Отметим, что в чемпионате, который стартовал 10 июня, соревновались команды из 10 стран.

Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)
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