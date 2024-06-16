Сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по човгану выиграла чемпионат мира, прошедший в Баку.

Как сообщает Trend, в решающем матче чемпионата мира, проходившем в конноспортивном комплексе «Бина», сборная Азербайджана встречалась с командой Марокко.

Команда Азербайджана победила соперника со счетом 2:0 и завоевала титул чемпиона мира. Бронзовая медаль соревнований досталась Нигерии. Они победили Узбекистан со счетом 3:1.

Отметим, что в чемпионате, который стартовал 10 июня, соревновались команды из 10 стран.