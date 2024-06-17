Руководство и коллектив минздрава Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и врачей-шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года дата "17 июня" ежегодно отмечается в Азербайджане как профессиональный праздник медицинских работников.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, в связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Также были возложены цветы на могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного общественного деятеля, организатора в области здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Затем на Второй Аллее почетного захоронения была почтена память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложены цветы к их могилам.

Следует отметить, что в ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности 44 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!