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Назван объем пенсионных выплат в Азербайджане с начала года

Общество Материалы 18 июня 2024 11:33 (UTC +04:00)
Назван объем пенсионных выплат в Азербайджане с начала года

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане направлены 2 миллиарда 693 миллиона манатов, что на 14 процентов (328 миллионов манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что с 1 января 2024 года все пенсии были проиндексированы на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

За последние 5 месяцев – 18 400, а с начала 2019 года, когда было запущено электронное назначение пенсий, через электронную систему была произведена 121 000 назначений пенсий.

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