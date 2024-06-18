Турция отправила в Азербайджан 100 тыс. саженцев деревьев

БАКУ /Trend/ - Турция отправила в Азербайджан 100 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Управление лесного хозяйства при министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Саженцы были выращены в лесном хозяйстве в провинциях Эскишехир, Конья, Мерсин, Шанлыурфа и Сакарья.

По информации Управления, посадка этих саженцев планируется в Баку и Карабахском регионе Азербайджана.

Кроме того, Управление поделилось планами поддержки братской страны в вопросе борьбы с вредителем растений – каштановой орехотворкой (Dryocosmus Kuriphilus), родиной которого является Китай. "Этот вредитель был обнаружен в Турции в 2014 году и с тех пор наносит серьезный ущерб лесам и фруктовым садам в разных регионах страны. В борьбе с каштановой орехотворкой широко используется ее естественный враг. В этом году Азербайджан получил из Турции 50 тыс. особей хищных насекомых, поедающих каштановую орехотворку в природе. Специалисты из Турции организуют для азербайджанских коллег тренинги на тему эффективной борьбы с этим вредителем растений", - говорится в сообщении Управления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!