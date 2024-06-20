Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана на территорию Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных 18 июня в 15:30 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, была предотвращена попытка контрабандного ввоза 11 килограммов 350 граммов наркотического средства марихуаны из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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