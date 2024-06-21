БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается штраф за движение транспортных средств по велосипедным дорожкам.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за передвижение по велосипедным дорожкам других транспортных средств, за исключением велосипедов и малых электромобилей, будет взиматься штраф в размере ста манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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