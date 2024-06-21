В Азербайджане задержан 71 человек, подозреваемый в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - 20 июня сотрудниками полиции было раскрыто 51 зарегистрированное на территории Азербайджана преступление и 70 преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 123 человека, находившихся в розыске (в том числе 91 человек в качестве должника).

Выявлено 24 факта, связанных с наркотиками, и 52 факта - с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержан 71 человек", - говорится в сообщении ведомства.

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