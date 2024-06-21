Объявлены новые вакансии в Карабахском университете

БАКУ /Trend/ - Объявляются вакансии преподавателей на факультете искусств Карабахского университета.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана, в Карабахском университете объявлены вакансии преподавателей по направлениям музыковедения, фортепиано, виолончели, кларнета, саксофона, тара, кяманчи, саза, канона, балабана, барабана, гармони, ханенде, рисования, живописи, искусствоведения и национального вокала.

Кандидаты, отвечающие требованиям, могут отправить заявки на электронную почту [email protected], указав в графе темы "учитель по _ (направление)".

Последняя дата подачи заявки - 07 июля 2024 года.

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