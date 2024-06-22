Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 07:00 22 июня, в стране наблюдаются нестабильные, дождливые погодные условия.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Нафталане, Гяндже, Балакане, Огузе, Габале, Шеки, Исмаиллы, Шемахе, Гобустане, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Халтане, Гырызе, Шахдаге, Шабране, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы идут ливневые дожди с грозами.

Наблюдаемая в стране дождливая погода сохранится до полудня 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также до полудня 23 июня в регионах.