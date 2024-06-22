В Азербайджане задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - 21 июня сотрудниками полиции было раскрыто 43 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений и 4 преступления, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 145 человек, находившихся в розыске (в том числе 113 человек в качестве должников).

Выявлено 23 факта, связанных с наркотиками, и 4 факта - с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержан 37 человек", - говорится в сообщении ведомства.

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