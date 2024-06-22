Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

Общество Материалы 22 июня 2024 10:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 21 июня сотрудниками полиции было раскрыто 43 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений и 4 преступления, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 145 человек, находившихся в розыске (в том числе 113 человек в качестве должников).

Выявлено 23 факта, связанных с наркотиками, и 4 факта - с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержан 37 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости