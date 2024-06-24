В Азербайджане продлен особый карантинный режим (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14 59)

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 октября.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима продлен до 06:00 1 октября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!