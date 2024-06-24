Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)

ГУБАДЛЫ /Trend/ - Представители НПО, действующих в Азербайджане, посетили освобожденный от оккупации Губадлинский район.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в ходе визита, состоявшегося в рамках Форума сотрудничества НПО, проходящего в Зангилане, была посещена N-ская воинская часть Государственной пограничной службы в Губадлы.

Представители около 200 неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели ознакомились с инфраструктурными и строительными работами, проводимыми в Зангилане и Губадлы, получили информацию о процессе подготовки к "Большому возвращению".

В N-ской воинской части они приняли участие в мероприятии, организованном по случаю отмечаемого 26 июня Дня Вооруженных сил, ознакомились с военно-техническими средствами. Затем была организована концертная программа в сопровождении военного оркестра.

Первый день форума завершился поездкой в Губадлы. Отметим, что форум продлится два дня.

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