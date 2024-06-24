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Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)

Общество Материалы 24 июня 2024 18:10 (UTC +04:00)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ГУБАДЛЫ /Trend/ - Представители НПО, действующих в Азербайджане, посетили освобожденный от оккупации Губадлинский район.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в ходе визита, состоявшегося в рамках Форума сотрудничества НПО, проходящего в Зангилане, была посещена N-ская воинская часть Государственной пограничной службы в Губадлы.

Представители около 200 неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели ознакомились с инфраструктурными и строительными работами, проводимыми в Зангилане и Губадлы, получили информацию о процессе подготовки к "Большому возвращению".

В N-ской воинской части они приняли участие в мероприятии, организованном по случаю отмечаемого 26 июня Дня Вооруженных сил, ознакомились с военно-техническими средствами. Затем была организована концертная программа в сопровождении военного оркестра.

Первый день форума завершился поездкой в Губадлы. Отметим, что форум продлится два дня.

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Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
Представители НПО посетили Губадлинский район (ФОТО)
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