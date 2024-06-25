В Шуше проходит Международный молодежный форум (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - В городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи).

Как сообщает во вторник Trend, в настоящее время проводится церемония открытия мероприятия, а далее пройдут панельные обсуждения высокого уровня.

В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

Отметим, что форум продолжит свою работу 26-27 июня в городе Баку. В столице пройдут панельные дискуссии, презентации с участием молодежи. Участники со всех четырех континентов мира познакомятся с богатой мультикультурной историей и культурой Азербайджана, высшими учебными заведениями.

Это мероприятие будет способствовать увеличению участия молодежи в расширении связей Азербайджана с различными регионами.

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