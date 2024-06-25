Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Участники Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходившего в Зангилане, направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении говорится:

"Мы - руководители общественных объединений, являющихся участниками Форума сотрудничества НПО Азербайджана, высоко ценим Вашу последовательную и целенаправленную деятельность во имя "зеленого" мира.

Логичным следствием проводимой Вами политики является то, что сегодня освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур превращаются в рай, эти территории одновременно объявлены зонами "зеленой" энергии.

Тот факт, что международное сообщество единогласно делегировало право на проведение COP29 на этот раз именно Азербайджану, ясно свидетельствует о большом уважении и симпатии к Вашей политике в области "зеленой" энергии, которая призывает мир к солидарности.

Активная работа Азербайджана, как страны COP29, по обеспечению глобальной поддержки малых островных государств, находящихся под угрозой затопления из-за климатических изменений, еще больше повысила внимание развитых стран к нашей стране.

За последние несколько месяцев общественные активисты и 367 НПО из 71 страны, выступая с различными совместными заявлениями в связи с COP29, выразили сильную поддержку борьбе Азербайджана с глобальными изменениями климата, 62 из которых - из развитых стран, что является наглядным подтверждением этого", - говорится в обращении.

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