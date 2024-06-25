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Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)

Общество Материалы 25 июня 2024 13:46 (UTC +04:00)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Участники Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходившего в Зангилане, направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении говорится:

"Мы - руководители общественных объединений, являющихся участниками Форума сотрудничества НПО Азербайджана, высоко ценим Вашу последовательную и целенаправленную деятельность во имя "зеленого" мира.

Логичным следствием проводимой Вами политики является то, что сегодня освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур превращаются в рай, эти территории одновременно объявлены зонами "зеленой" энергии.

Тот факт, что международное сообщество единогласно делегировало право на проведение COP29 на этот раз именно Азербайджану, ясно свидетельствует о большом уважении и симпатии к Вашей политике в области "зеленой" энергии, которая призывает мир к солидарности.

Активная работа Азербайджана, как страны COP29, по обеспечению глобальной поддержки малых островных государств, находящихся под угрозой затопления из-за климатических изменений, еще больше повысила внимание развитых стран к нашей стране.

За последние несколько месяцев общественные активисты и 367 НПО из 71 страны, выступая с различными совместными заявлениями в связи с COP29, выразили сильную поддержку борьбе Азербайджана с глобальными изменениями климата, 62 из которых - из развитых стран, что является наглядным подтверждением этого", - говорится в обращении.

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Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
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