В Зангилане завершил работу Форум сотрудничества азербайджанских НПО

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Форум сотрудничества НПО Азербайджана, проведенный в Зангилане при совместной организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Азербайджанского национального форума НПО, завершился 25 июня.

Как сообщает Trend, во второй день форума, который начал работу 24 июня и в котором приняли участие около 200 представителей общественных объединений, состоялись панельные дискуссии на темы "Экологические последствия деятельности горнодобывающей промышленности Армении" и "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

В ходе панельной дискуссии на тему "Экологические последствия деятельности горнодобывающей промышленности Армении", прошедшей под модераторством председателя Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяза Мирзаева, председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов, соучредитель коалиции "Environmental Protection First" (EPF) Амин Мамедов, президент Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов, председатель Молодежно-студенческой организации Нахчыванского государственного университета Азиз Гасымов подробно проинформировали об экологических последствиях деятельности горнодобывающей промышленности Армении.

Участникам форума была представлена карта минерально-сырьевых ресурсов и горнодобывающей промышленности Армении. Было отмечено, что на карте, составленной на 3 языках, отражены факты загрязнения рек, протекающих из Армении в Азербайджан. Карта содержит информацию о месторождениях полезных ископаемых и отображает расположение заводов, деятельность которых вызывают загрязнение окружающей среды. Вызывающие загрязнение экологии отходы с заводов сбрасываются в притоки реки Араз. Кроме того, в ходе обсуждений говорилось об ущербе, нанесенном заводами Армении, расположенными на границе с Нахчываном, атмосферному воздуху и источникам воды, а также растительному покрову. Было отмечено, что перечисленные факты, наряду с экологией, представляют серьезную угрозу для 23 тысяч человек, проживающих на территории Садаракского района.

На панельной дискуссии "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира", прошедшей под модераторством члена правления Азербайджанского национального форума НПО Азера Аллахверанова, член Организационного комитета COP29, основатель платформы "Smart Nation" Шабнам Мамедова, член Организационного комитета COP29, председатель Общественного объединения "Женщина, развитие, будущее" Гюльшан Ахундова, член Оргкомитета COP29, председатель социального экологического центра "Экосфера" Фируза Султанзаде, эксперт по COP29 Иса Алиев рассказали о факторах, влияющих на изменение климата, о мерах, принимаемых для устранения экологических последствий. В ходе панельной дискуссии также была обсуждена работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре. Было отмечено, что "зеленая" энергетика является приоритетным направлением на освобожденных от оккупации территориях. Также в ходе обсуждений была подчеркнута важность использования в населенных пунктах технологий нового поколения.

По окончании панельных дискуссий было зачитано "Обращение солидарности азербайджанских НПО во имя зеленого мира".

В конце мероприятия была представлена художественная часть.

На этом Форум сотрудничества НПО Азербайджана завершил свою работу.

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