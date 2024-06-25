В Баку прошло судебное заседание по делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве 5 членов семьи (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда под председательством судьи Сабины Мамедзаде. Ахмед Ахмедов был доставлен в суд в сопровождении сотрудников полиции.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В суде было объявлено, что Исполнительной властью Хатаинского района обвиняемому Ахмеду Ахмедову был назначен представитель.

Каждому из пострадавших лиц назначен правопреемник.

Тетя Ахмеда Ахмедова, Шафагат Бадалова, выразила протест суду и потребовала признания ее законной наследницей.

За нарушение правил судебного заседания Шафагат Бадалову удалили из зала.

Никаких ходатайств от защиты и потерпевших сторон по делу не поступало.

Судья попросил Ахмеда Ахмедова прокомментировать передачу дела в суд. Подсудимый ответил, что ему нечего сказать.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 июля.

12:00

БАКУ /Trend/ - В Баку начался судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи.

Как сообщает во вторник Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит подготовительное заседание суда под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

На заседании уточняются анкетные данные обвиняемого.

09:26

Сегодня начинается судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоится подготовительное заседание суда под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

На заседании будут уточнены анкетные данные обвиняемого.

Отметим, что окончательное обвинение А.Ахмедову предъявлено по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и обвиняемый был помещен в "Республиканскую психиатрическую больницу" министерства здравоохранения Азербайджана.

По завершении досудебного производства по делу уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.

Напомним, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

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