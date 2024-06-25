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Изменился порядок формирования Совета по координации научных исследований Азербайджана

Общество Материалы 25 июня 2024 19:46 (UTC +04:00)
Изменился порядок формирования Совета по координации научных исследований Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о Совете по координации научных исследований".

Как сообщает Trend, Совет по координации научных исследований будет создан министерством науки и образования и функционировать на общественных началах.

Количество и состав членов Совета будет утверждаться министерством науки и образования.

До сих пор Совет по координации научных исследований создавался Кабинетом министров.

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