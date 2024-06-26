В Баку начались шествия в сопровождении военных оркестров (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 июня на различных центральных улицах и проспектах города Баку начались шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает в среду Trend, перед маршами по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был дан старт маршам военнослужащих по пяти маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь "Азадлыг" - торговый центр AMAY;

- Шехидляр хиябаны - комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гуру";

- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект – Шехидляр хиябаны;

- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall;

Шествие военнослужащих по маршрутам в Баку продлится до 12:00.

Отметим, что сегодня с 19:00 до 21:00 в определенных местах на территории Приморского бульвара города Сумгайыт, центральных улицах и проспектах городов Гянджа, Шуша и Бардинского района также пройдут показательные выступления оркестров.

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