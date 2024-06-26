В Баку начались шествия в сопровождении военных оркестров (ВИДЕО/ФОТО) (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:27)

БАКУ /Trend/ - 26 июня на различных центральных улицах и проспектах города Баку начались шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает в среду Trend, перед маршами по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был дан старт маршам военнослужащих по пяти маршрутам.

Шествие военнослужащих по маршрутам в Баку продлится до 12:00.

Шествия в Баку личного состава пройдут по маршрутам: Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр «Амай», Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», метро «Ичеришехер», Крепостные ворота, Азербайджанский государственный кукольный театр, круг «Азнефть», статуя «Бахрам Гур», Парк Г.Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов, cпортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар», улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник И.Насими, проспект Нефтяников, памятник Нариману Нариманову, Центральный парк, Азербайджанский Государственный академический Национальный драматический театр, Зимний парк, Дворец Гейдара Алиева, Центральный банк Азербайджанской Республики, торговый центр 28 Mall.

Отметим, что сегодня, также с 19:00 до 21:00, в определенных местах на территории Приморского бульвара Сумгайыта, центральных улицах и проспектах городов Гянджа, Шуша и Бардинского района пройдут показательные выступления оркестров.

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