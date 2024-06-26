Руководство минобороны Азербайджана посетило могилы великого лидера Гейдара Алиева и шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 106-й годовщины создания азербайджанской армии руководство министерства обороны и группа военнослужащих посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В Аллее почетного захоронения к памятнику великого лидера был возложен венок, отдана дань уважения его памяти. Также руководящий состав министерства посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

Затем была посещена Аллея шехидов, возложены цветы к могилам погибших за Родину сыновей.

Также состоялось посещение второй Аллеи шехидов, возложены цветы к могилам шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с родными и близкими шехидов.

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