Роман Григорчук стал главным тренером "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Стало известно о назначении нового главного тренера «Нефтчи».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Главным тренером «черно-белых» назначен украинский специалист Роман Григорчук. Со специалистом, приехавшим в Баку для участия в международном мероприятии с целью обмена опытом, подписан двухлетний контракт.

Специалист, начавший тренерскую карьеру в качестве помощника тренера в 1998 году, с 2000 года занимал пост главного тренера латвийских «Динабурга» (1998-2005) и «Вентспилса» (2005-2009), «Металлурга» (2009-2010 гг.) и «Черноморца» (2010-2014 гг., до июня 2021-2024 гг.) на родине, «Габалы» в Азербайджане (2015-2018 гг.), «Астаны» в Казахстане (2018-2019 гг.), «Шахтера» в Беларуси (2020-2021).

За время работы в «Вентспилсе» опытный тренер 3 раза выигрывал чемпионат Латвии (2006, 2007, 2008), 2 раза Кубок Латвии (2005, 2007) и был удостоен звания лучшего тренера Латвии (2009). Под его руководством одесский клуб «Черноморец» в сезоне 2010/11 вошел в Премьер-лигу, а в сезоне 2012/13 в качестве финалиста Кубка Украины завоевал право на участие в Лиге Европы УЕФА и вышел в групповой этап турнира. По итогам баталий между хорватским «Динамо» (Загреб), голландским «ПСВ Эйндховеном» и болгарским «Лудогорцем» (Разград) команда Григорчука добилась очередного успеха, заняв 2-е место и выйдя в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

3,5-сезонное пребывание Григорчука в «Габале» также можно считать успешным. Так, под его руководством клуб завоевал бронзовую и серебряную медали Премьер-лиги Азербайджана, стал финалистом национального кубка, а также впервые в своей истории сумел выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА, а затем повторил этот успех. Он также выиграл с «Астаной» Премьер-лигу Казахстана и Суперкубок Казахстана. В 2020 году он возглавил белорусский «Шахтер» и за короткое время сделал клуб победителем чемпионата страны и Суперкубка.

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