БАКУ /Trend/ - Обнародовано состояние здоровья пострадавших в тяжелом ДТП в Кяльбаджаре.

Как сообщили Trend в TƏBİB, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 июня в Кяльбаджарском районе, 4 человека (2 женщины и 2 мужчин) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи больницы имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа с различными травмами.

"В настоящее время их обследование и лечение продолжается. Состояние здоровья 1 пострадавшего оценивается как тяжелое, а остальных - как средней тяжести. Отметим, что 1 пострадавший был госпитализирован в частное медицинское учреждение, расположенное в Гяндже", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня около 20:30 в отделение полиции Кяльбаджарского района поступила информация о ДТП в районе села Истибулаг, в результате которого перевернулся автомобиль марки "Mercedes".

В этом ДТП погибли жители Кяльбаджарского района Махсад Лазымов (1955 года рождения) и Ганира Гусейнова (1958 года рождения). Алнур Годжаев (1988 года рождения), Вусал Юсифов (1979 года рождения), Эльшад Расулов (1980 года рождения), Хаяла Юсифова (1982 года рождения) и Рухана Расулова (1984 года рождения) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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