В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Вооруженных сил в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях, в Отдельной общевойсковой армии, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятий было рассказано об истории образования Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, о славном пути, пройденном нашей армией. Было отмечено, что благодаря беспрецедентным заслугам Общенационального лидера в области армейского строительства, равно как и во всех остальных областях, была создана регулярная армия, управляемая по принципу единого командования.

Под мудрым и дальновидным руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сформирована высокобоеспособная армия. В Отечественной войне наша отважная армия за короткий срок уничтожила большую часть военной техники и значительное количество живой силы противника, освободила наши земли от оккупации и подарила нашему народу радость победы.

В соответствии с планом в воинских частях были организованы занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, экскурсии в музеи, в том числе выставки книг, фотографий и рисунков, были продемонстрированы документальные и художественные фильмы, в рамках проекта «Письмо солдату» были направлены письма защитникам Отечества. Также были посещены могилы наших шехидов и проведены встречи с их семьями.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства, коллективов районных отделов культуры.

На мероприятиях была награждена группа военнослужащих, отличившихся на службе.

День Вооруженных Сил торжественно отмечался и в представительствах Азербайджанской Республики за рубежом.