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Азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы

Общество Материалы 26 июня 2024 23:19 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по борьбе U17, который проходит в сербском Нови-Саде, стартовали женские соревнования.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что двое представителей Азербайджана прошли в полуфинал.

Эсра Мамедли, выступающая в весе 49 кг, встретилась с Нил Акташ из Турции и проиграла со счетом 3:4.

Фидан Бабаева (57 кг) соревновалась с Мирандой Капанадзе. Она проиграла 0:8 и не смогла выйти в финал.

Завтра наши борцы поборются за 3-е место.

Отметим, что на чемпионате Европы наша команда завоевала 1 серебро и 3 бронзы.

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