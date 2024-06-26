Азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по борьбе U17, который проходит в сербском Нови-Саде, стартовали женские соревнования.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что двое представителей Азербайджана прошли в полуфинал.

Эсра Мамедли, выступающая в весе 49 кг, встретилась с Нил Акташ из Турции и проиграла со счетом 3:4.

Фидан Бабаева (57 кг) соревновалась с Мирандой Капанадзе. Она проиграла 0:8 и не смогла выйти в финал.

Завтра наши борцы поборются за 3-е место.

Отметим, что на чемпионате Европы наша команда завоевала 1 серебро и 3 бронзы.