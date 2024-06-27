Я была рада посетить IDEA и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды - Ингер Андерсен

БАКУ /Trend/ - Я была рада посетить вчера офис общественного объединения IDEA и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, сказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

Андерсен упомянула, что молодежь в Азербайджане становится лидером во многих отношениях.

"От малышей, которые просят родителей выключить воду, до подростков, которые протестуют против определенных правил, и до молодых людей, выходящих на рынок труда - именно здесь происходят изменения. У молодежи есть возможность влиять на эти изменения, потому что молодежь — это будущее, а не просто очередное поколение. Поэтому важно, чтобы те, кто занимает руководящие посты, уступали место, вовлекая молодежь в процесс. Я приветствую министра и его команду за организацию СОР29, ведь у них есть молодежный посланник и они предоставили место для молодых людей, пригласив их за стол переговоров. Это важно и существенно. Я была рада посетить IDEA вчера и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды. Я увидела огромный энтузиазм и стремление молодых людей внести свой вклад здесь, в Азербайджане", - отметила она.

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