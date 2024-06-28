Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане водителям малых электромобилей запрещается перевозить пассажиров

Общество Материалы 28 июня 2024 12:17 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются обязанности водителей малых электромобилей.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в обязанности водителя малого электромобиля входят:

- не перевозить пассажиров;

- парковаться в местах, предназначенных для этого типа транспортных средств;

- не превышать установленный предел скорости движения (на велосипедных дорожках не более 20 километров в час, в жилых зонах, парках и дворовых территориях - не более 10 километров в час).

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости