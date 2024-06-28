В Азербайджане увеличивается штраф за управление транспортным средством без соответствующего права

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается штраф за управление транспортным средством без соответствующего на то права.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за указанный проступок предусмотрен штраф в размере 200 манатов (в настоящее время сумма штрафа составляет 100 манатов).

За повторное совершение данного проступка лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании или за управление транспортным средством лицом с ограниченным правом на управление, налагается штраф в размере 400 манатов (в настоящее время 300 манатов).

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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