В Азербайджане устанавливается штраф за сдачу в аренду неисправных малых электромобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сдачу в аренду (пользование) технически неисправного малого электромобиля операторами малых электромобилей устанавливается штраф.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

За предоставление в аренду (пользование) технически неисправного малого электромобиля операторы малых электромобилей будут оштрафованы на сумму от четырехсот до шестисот манатов.

Если указанные действия повлекли причинение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего или материального ущерба потерпевшему - налагается штраф в размере от тысячи до тысячи двухсот манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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