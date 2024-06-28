В Физули начались работы по восстановлению ключевых инфраструктурных объектов - Эмин Гусейнов

ШУША /Trend/ - В Физули, втором по значимости районе, начались работы по восстановлению ключевых инфраструктурных объектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Особое внимание уделяется использованию инновационных технологий и экологически чистых материалов. Например, мы активно используем переработанные строительные материалы, что не только снижает затраты, но и способствует охране окружающей среды. В будущем мы планируем применять этот подход и в других районах", - сказал он.

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