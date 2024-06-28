В Азербайджане меняется порядок уничтожения изъятых из оборота наркотических средств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок уничтожения изъятых из оборота или конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что предлагаемые изменения в закон "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" создают правовое основание для уничтожения изъятых или конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров несколькими комиссиями. Также проектом предлагается создание указанных комиссий органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, проектом предусмотрено осуществление уничтожения изъятых из оборота или конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии со статьей 7.1.4 закона и иными нормативными правовыми актами. Так, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 6 октября 2005 года № 181 были утверждены правила уничтожения конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 февраля 2023 года № 44 - правила уничтожения изъятых в качестве вещественных доказательств наркотических средств, а также изъятых из незаконного оборота в ходе досудебного производства по уголовному преследованию, правила уничтожения психотропных веществ, их прекурсоров до окончания производства по уголовному преследованию или их передачи для использования в медицинских целях.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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