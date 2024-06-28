Азербайджан надеется на активное участие зарубежных партнеров в восстановлении города Шуша - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - Азербайджан надеется на активное участие зарубежных партнеров в восстановлении города Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Он подчеркнул, что в Шуше активно ведутся работы по возрождению городской инфраструктуры и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

"Работы по восстановлению города Шуша идут полным ходом. Мы прилагаем все усилия для обеспечения комфортных условий для наших граждан и развития предпринимательства в этом исторически значимом городе", - отметил Керимов.

Он упомянул, что восстановительные работы включают в себя не только реконструкцию зданий и улиц, но и создание новых рабочих мест, привлечение инвесторов и развитие туристической инфраструктуры. По его словам, правительство активно работает над тем, чтобы сделать Шушу привлекательным местом для бизнеса и туризма.

Керимов также отметил важность международного сотрудничества в процессе восстановления города.

"Мы открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами и надеемся на их активное участие в восстановлении и развитии города Шуша", - добавил он.

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