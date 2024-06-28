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В Ханкенди, а также в Ходжалы и Агдере начали функционировать 43 объекта, на которых трудоустроено 350 человек - Эльчин Юсубов

Общество Материалы 28 июня 2024 10:16 (UTC +04:00)
В Ханкенди, а также в Ходжалы и Агдере начали функционировать 43 объекта, на которых трудоустроено 350 человек - Эльчин Юсубов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШУША /Trend/ - В городе Ханкенди, а также в районах Ходжалы и Агдере начали функционировать 43 объекта, на которых трудоустроено 350 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе"

Он отметил, что планируется довести количество этих объектов до 80 в этом году.

"Здесь имеются широкие возможности для развития торговли, туризма, пищевой промышленности, рыболовства, сельского хозяйства и других сфер. До настоящего времени в Ходжалы было переселено 50 семей, до конца этого года планируется переселить еще 50 семей. В Ханкенди на данный момент проживает около 3 тысяч человек. Также запланировано открытие Карабахского университета в сентябре этого года", - сказал он.

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