До конца года планируется переселить 228 семей в Ходжалы, Кяркиджахан, Малыбейли и Умудлу - Эльчин Юсубов

ШУША /Trend/ - До конца текущего года планируется переселить 228 семей в город Ходжалы, Кяркиджахан, село Малыбейли, село Умудлу Агдеринского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

По его словам, ведется активная работа по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий, особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, развитию социальной инфраструктуры и привлечению инвесторов.

Юсубов упомянул, что на освобожденных территориях планируется реализация множества проектов в различных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, туризм и строительство. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни местного населения.

Эльчин Юсубов также подчеркнул, что правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестирования.

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