В сентябре и октябре в Суговушан планируется переселение 190 семей - Эльчин Юсубов

ШУША /Trend/ - В сентябре и октябре этого года в поселок Суговушан Агдеринского района планируется переселение 190 семей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"В последующие годы это число будет многократно увеличиваться. Уже переселены 20 семей в село Талыш Агдеринского района. Заселение освобожденных территорий осуществляется ускоренными темпами", - отметил он.

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