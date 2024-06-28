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В сентябре и октябре в Суговушан планируется переселение 190 семей - Эльчин Юсубов

Общество Материалы 28 июня 2024 10:47 (UTC +04:00)
В сентябре и октябре в Суговушан планируется переселение 190 семей - Эльчин Юсубов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШУША /Trend/ - В сентябре и октябре этого года в поселок Суговушан Агдеринского района планируется переселение 190 семей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"В последующие годы это число будет многократно увеличиваться. Уже переселены 20 семей в село Талыш Агдеринского района. Заселение освобожденных территорий осуществляется ускоренными темпами", - отметил он.

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