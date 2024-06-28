В Азербайджане устанавливается новый штраф в сфере грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за перевозку грузов сверх нормы крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами будет взиматься штраф.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных проступках, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, при превышении параметров массы крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств, приходящихся на ось вместе с допустимым габаритом, весом и грузом (0,15 метра и более по ширине, 0,20 метра и более по длине, 0,20 метра и более по высоте, 5 процентов и более по массе допустимой общей массы или груза, приходящегося на ось) должностные лица будут оштрафованы на 1 500 манатов, юридические лица - на 4 000 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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