В ближайшее время в селе Дашалты Шушинского района начнется строительство частных домов - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ – В ближайшее время в селе Дашалты Шушинского района начнется строительство частных домов для желающих приобрести недвижимость.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Хочу отдельно отметить, что началось строительство первичной туристической инфраструктуры в селе Дашалты, расположенном неподалеку от города Шуша. Также планируется выделение земельного участка для предпринимателей, заинтересованных в инвестировании. В скором времени начнется процесс свободного строительства частных домов для граждан", - сказал Керимов.

Отметим, что основная цель данного мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

Кроме того, на мероприятии организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

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