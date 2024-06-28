В Азербайджане создается новый механизм использования земель сельхозназначения

БАКУ /Trend/ - Для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в Азербайджане создается гибкий механизм изменения целевого назначения сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Земельному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, согласно предложенному изменению, собственники земельных участков (с их согласия их пользователи и арендаторы) получат возможность изменить целевое назначение сельскохозяйственных угодий с целью производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за исключением летних и зимних пастбищ, полей для выпаса и покоса.

Также на основании их обращения будет обеспечена регистрация сведений об этом в государственном реестре недвижимости.

Изменение их целевого назначения в пределах категории земель сельскохозяйственного назначения (с учетом категорий) повысит эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности (пользовании) производителей, обеспечит создание более гибкого механизма в этой области, также с ведением регистрации в реестре будет повышен уровень осведомленности соответствующих органов о посевах (назначение земель под посевы).

Следует отметить, что в настоящее время внесение изменений в назначение сельскохозяйственного участка подчинено сложному механизму, поэтому его применение в хозяйственной деятельности собственников представляет трудности. Предлагаемое регулирование более точно регулирует данный механизм для землепользователей, а для обеспечения того, чтобы земельный баланс имел достоверную информацию, устанавливает условие внесения сведений о нем в государственный реестр недвижимости.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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