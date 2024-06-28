В Азербайджане установливаются правила строительства на землях сельхозназначения

БАКУ /Trend/ - Капитальные строения жилого назначения, предназначенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в целях временного проживания работников (персонала), могут быть построены и установлены на участке площадью не менее 5 га и на не более одном проценте земельных участков сельскохозяйственного назначения (за исключением летних и зимних пастбищ, полей общего пользования), расположенных в пределах единой границы.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Земельному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно новой статье, предлагаемой к внесению в кодекс, строительство и установка этих сооружений разрешается в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики на основании обращения собственника земельного участка (с его письменного согласия пользователем или арендатором).

Изменение категории и целевого назначения земельного участка для этих целей не требуется.

При строительстве и монтаже теплиц и ирригационной инфраструктуры ограничения по минимальным размерам земельных участков и максимальным размерам коэффициента застройки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются.

Права на сооружения, построенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сооружения жилого назначения для временного проживания работников (персонала), ирригационную инфраструктуру и теплицы, на строительство которых требуется разрешение, подлежат государственной регистрации в государственном реестре недвижимости в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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