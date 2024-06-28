БАКУ /Trend/ - Дипломатический персонал, находящийся в Азербайджане, сможет пользоваться правом парковки.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О дорожном движении".

О предлагаемых изменениях в законопроекте сообщил депутат Милли Медлиса (парламент) Азербайджана Кямал Джафаров.

"Как вам известно, во время второго чтения, так и ранее от вас поступали предложения в рабочем порядке. После обсуждения этого вопроса с представителем субъекта законодательной инициативы, некоторые предложения нашли свое отражение в законопроекте.

Первое предложение связано с расширением охвата субъектов, услуга которых будет удерживать оплату на месте парковки. Предлагается, чтобы право на служебную парковку имели дипломатические представительства и консульства, международные организации, имеющие статус (иммунитет) дипломатических представительств, а также их дипломатический персонал.

Второе предложение касается требований к движению скутеров. Здесь также предлагается добавить в начало статьи "движение без удержания руля" слов "при наличии руля"", - добавил он.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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