В ближайшие полгода начнется вторая стадия восстановления города Лачин - Масим Мамедов (Эксклюзив)

ШУША /Trend/ – В ближайшие полгода начнется вторая стадия восстановления города Лачин.

Об этом в пятницу Trend сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов.

"Говоря о ближайших планах на полгода, стоит отметить, во-первых, завершение строительства деревни Бейлик и переселинии 91 семьи. Также планируется завершение первой стадии строительства деревни Гюлебирд. В этом году будет завершено строительство водохранилища Забухчай вместимостью 26 миллионов кубометров, которое предназначено для орошения 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Кроме того, идет проектирование восстановления деревни Минкянд - самой большой деревни в регионе", - сказал он.

Кроме того, М.Мамедов упомянул, что также начнется вторая стадия восстановления города Лачин, и она включает в себя строительство современного жилого комплекса для 400 семей.

"Мы также продолжаем увеличивать количество предприятий: в этом году начнет свою деятельность текстильная фабрика, предприятие по производству трикотажных изделий и фабрика эфирных масел. Таким образом, в ближайшие полгода нас ждет активная работа по реконструкции и развитию региона", - добавил он.

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