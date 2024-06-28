Смягчен приговор Рамину Гаджилы

БАКУ /Trend/ - Рассмотрена кассационная жалоба на решение суда в отношении общественного активиста Рамина Гаджилы, который был признан виновным в мошенничестве и осужден на 7 лет и один месяц.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании в Верховном суде Азербайджана было изменено решение предыдущей инстанции.

Согласно новому решению, наказание Рамину Гаджилы было сокращено на 11 месяцев.

Отметим, что Гаджилы был арестован в 2021 году по обвинению в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы. Рамин Гаджилы, известный как общественный деятель, также был председателем Европейского движения Азербайджана.

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