БАКУ /Trend/ - Назначен директор Международного языкового центра Карабахского университета.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство Азербайджана по науке и высшему образованию.

Было отмечено, что соответствующим приказом ректора Карабахского университета Шахина Байрамова Рамиль Гаджиев был назначен директором Международного языкового центра.

Рамиль Гаджиев окончил бакалавриат по специальности "преподавание английского языка" и магистратуру по специальности "методология преподавания иностранного языка" в университете "Ondokuz Mayıs" в Турции. В настоящее время он продолжает свое образование на уровне докторантуры.

Р.Гаджиев преподавал по различным программам в "British School", группах "Сабах" и в Международной школе экономики Азербайджанского государственного экономического университета.

Он также работал преподавателем, заместителем директора и директором программ английского языка в различных университетах.

Рамиль Гаджиев участвовал в обучении и программах повышения квалификации, организованных в лондонском Бизнес-центре, Университете штата Аризона, Оксфордском колледже и других престижных учебных заведениях.

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