Азербайджанский дзюдоист вышел в 1/4 финала первенства Европы

БАКУ /Trend/ - В Софии проходит первенство Европы по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.



66 кг

Салим Султанов стартовал с победы над Самуэлем Брисудой (Словакия), но далее проиграл Ярославу Бунакову (нейтральный статус).



73 кг

Джасур Ибадлы начал выступление со второго круга, обойдя Бурака Сенгура(Турция), а затем обыграл Тиграна Саруханяна (Армения), выйдя в четвертьфинал.



52 кг

Вусаля Гаджиева уступила Кейт Крисхольм (Великобритания).

Айсун Мамедова проиграла Янке Ютнер (Венгрия).



57 кг

Айтен Вердиева обошла Амили Счербову (Чехия), но далее проиграла Хили Закроиски (Израиль).



Отметим, что после первого дня в активе нашей команды две медали. Золотую награду завоевал Бахадыр Фейзуллаев (50 кг), а "бронза" у Магомедали Гусиева (50 кг).

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