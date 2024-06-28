"Азербайджанские железные дороги" обновляют правила посадки на поезда

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях повышения качества обслуживания и обеспечения полной безопасности вносит изменения в правила, касающиеся перехода пассажиров на железнодорожных станциях, вокзалах на платформы и организации посадки в поезда.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило АЖД.

Сообщается, что в соответствии с инструкцией регистрация пассажиров и посадка в поезд с 20.07.2024 будут начинаться за час до отправки и будут остановлены за пять минут до отправления поезда. Это позволит пассажирам удобно и своевременно садиться в поезда и выходить из них.

Кроме того, пропуск на платформы распространяется только на пассажиров с билетами. В целях обеспечения комфортного движения пассажиров, в том числе организации высокого уровня безопасности, категорически запрещается вход провожающих лиц на платформы. Пассажирам предоставляется возможность бесплатно перевозить ручную кладь до поезда на тележках, размещенных на вокзалах. Пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, родителям с детьми оказывается оперативная поддержка со стороны персонала вокзала для удобной перевозки их груза.

Также в соответствии с инструкцией, с 08.06.2024 не допускаются в поезд пассажиры, у которых при себе не имеется оригинала документа, удостоверяющего личность, или с этим документом с истекшим сроком действия.

Согласно новым правилам, пассажирам предоставляются дополнительные возможности относительно видов документов, предъявляемых при посадке в поезд.

Пассажир при посадке может предъявить свой билет и документ, удостоверяющий личность, который использовался при покупке этого билета, или другой идентичный документ. Например, если билет был куплен по удостоверению личности, пассажир может войти в поезд, предъявив оригинал загранпаспорта (или наоборот).

Документы, удостоверяющие личность, которые пассажиры могут предоставить в данном случае, следующие:

- удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики;

- общегражданский паспорт;

- военный билет (военнослужащие действительной военной службы и курсанты);

- свидетельство о рождении или удостоверение личности для детей до 16 лет; справка из родильного дома для новорожденных (в течение одного месяца);

- справка об освобождении из мест лишения свободы;

- другой документ, временно удостоверяющий личность;

- разрешение на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства на территории Азербайджанской Республики.

Пассажиров просят внимательно ознакомиться с правилами на официальном сайте АЖД или через приложение "ADY Mobile", и соблюдать эти правила, чтобы обеспечить комфортную поездку.

В случае возникновения каких-либо вопросов рекомендуется обратиться по номеру 1822 в контакт-центр АЖД, который работает 24 часа в сутки.

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