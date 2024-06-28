Пройдет тестовый экзамен по отбору в группы SABAH

БАКУ /Trend/ - 30 июня состоится тестовый этап конкурса по отбору студентов в группы SABAH.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, в экзамене примут участие 2 025 студентов.

Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена пропуск на него заканчивается.

Запрещается приносить в экзаменационное помещение мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и др. Студенты должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

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