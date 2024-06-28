Bakcell представила свой новый магазин в Шуше

БАКУ /Trend/ - Открытие инновационного магазина в соответствии с новым брендом "Bakcell" на этот раз состоялось в Шуше – культурной столице Азербайджана. Вместе с филиалами в Лачине и Ханкенди, недавно открывшийся магазин в Шуше является третьим магазином Bakcell в Карабахском регионе.

"Наша цель заключается в том, чтобы, представляя наш новый бренд, оставаться верными обещаниям, которые мы дали нашим клиентам. Поэтому мы и после этого будем представлять наши инновации и новые продукты в каждом регионе Азербайджана, и особенно в Карабахе. Например, в прошлом месяце мы предоставили нашим абонентам самый быстрый фиксированный домашний интернет в стране. В ближайшие дни мы планируем предложить нашим абонентам VoWifi, который поддерживает услугу звонков посредством Wi-Fi, и ряд новых продуктов” - сказал генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер во время открытия магазина в Шуше.

Новый магазин Bakcell, находящийся в Шуше на улице Истиглалият, является местом, которое предлагает посетителям опыт, связанный с совершенно новым брендом. Здесь, наряду с нужными им традиционными услугами, абоненты смогут получить информацию о новых услугах Bakcell, продуктах с поддержкой "высоких технологий" и “ИИ”. В магазине работает система очередности и электронный уголок, обеспечивающие качественное и быстрое проведение операций.

Напомним, что в прошлом году компания “Bakcell” предоставила своим абонентам в Карабахском регионе самую современную голосовую технологию VoLTE, eSIM, и самую быструю в стране сеть мобильного Интернета. Также количество базовых станций в регионе превысило 120.