Президент ФИДЕ прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прибыл в Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, руководитель организации примет участие в церемонии открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2024".

Отметим, что церемония открытия международного шахматного турнира, в котором примут участие 328 шахматистов из 12 стран, начнется сегодня в 14:30 в Бакинском Дворце спорта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!