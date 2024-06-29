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Президент ФИДЕ прибыл в Баку

Общество Материалы 29 июня 2024 12:36 (UTC +04:00)
Президент ФИДЕ прибыл в Баку
Фото: İdman.Biz

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прибыл в Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, руководитель организации примет участие в церемонии открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2024".

Отметим, что церемония открытия международного шахматного турнира, в котором примут участие 328 шахматистов из 12 стран, начнется сегодня в 14:30 в Бакинском Дворце спорта.

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